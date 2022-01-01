Андрей Стрельцов В этом году «Молот» начал домашнюю серию игр с победы В чемпионате ВХЛ пермская команда обыграла «Ижсталь» Поделиться Твитнуть

Дерби между пермским и ижевским клубами завершилась в пользу хозяев площадки. Итог матча: 3-1. В этой встрече в составе «молотобойцев» отличились Никита Кирьянов, Константин Пархоменко и Алексей Шубин.

Пермская ледовая дружина, несмотря на успех, осталась на девятнадцатом месте в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка.

Теперь подопечные Сергея Бердникова сыграют на домашней арене 24 января. Соперником будет «Нефтяник» из Альметьевска.

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