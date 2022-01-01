Максим Артамонов В Перми продолжается строительство муниципального дома по ул. Чайковского, 11 Чиновники обещают сдать его в эксплуатацию в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В муниципальном доме по ул. Чайковского, 11 стройка идёт уже на уровне пятого этажа. Выполнено устройство монолитного перекрытия, идёт устройство каркаса здания: монтаж колонн, шахт лифтов, лестничных маршей. Об этом написал в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

Чиновник добавил, что на объекте также ведётся кладка наружных стен и перегородок, монтируются оконные блоки.

Строительство мунипиального дома на ул. Чайковского, 11 началось в августе прошлого года. Договор на возведение здания городская администрация закючила с ООО «ЖКБ-Строй-Инвест»

Это будет 10-этажный дом, в котором разместится 249 квартир, запроектированных под расселение горожан из аварийного жилья, — от студий до 4-комнатных квартир площадью 94 кв. м. Его строительство власти обещают закончить в 2023 году.

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В начале строительства этого дома Дёмкин сообщил, что городские власти планируют построить муниципальные дома во всех районах Перми. Кроме дома на ул. Чайковского, мэрия заключила контракты на проектирование и строительство домов по ул. Маяковского, 54 и 57. Ещё один дом планируется построить в Свердловском районе на ул. Нейвинской.

Первый муниципальный дом по заказу муниципалитета был построен в Перми в 2014 году в Кировском районе на ул. Сокольская, 12. Это 6-этажное 7-подъездное здание с жилой площадью почти 15 тыс. кв м. В этот дом переехали 216 семей из ветхого жилья и военнослужащие. Дом возводила компания ПЗСП, которую возглавлял Алексей Дёмкин до того, как стал мэром Перми. Строительство было оплачено из городского и федерального бюджетов. Общая сумма — 415 млн руб.

После введения в эксплутацию первого муниципального дома, его жители жаловались на некачественное исполнение, а управляющая компания — на то, что многие жильцы не платят за коммунальные услуги.

По данным управления жилищных отношений администрации Перми, к 2025 году чиновники хотят переселить в муниципальные дома 2,4 жителей из аварийного жилья. В прошлом году Пермь получила 3,8 млрд рублей для расселения почти 5 тыс. жителей из аварийного жилищного фонда. По итогам 2022 года расселено около 3 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.