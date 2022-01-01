Угроза затопления домов в селе Ашап Пермского края миновала В причинах аварии на местном пруду разберётся прокуратура Поделиться Твитнуть

пруд села Ашап / фото: photo-and-travels.ru

Прокуратура Ординского района и Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку причин аварийной ситуации на гидротехническом сооружении (ГТС) в селе Ашап Ординского муниципального округа Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства, «по результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка осуществления уполномоченными лицами исполнения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, а также принят комплекс мер прокурорского реагирования».

Напомним, 20 января на пруду в селе Ашап открылся нижний выброс, в связи с чем начался и продолжается неконтролируемый сброс воды из пруда. В настоящее время в населённом пункте введён режим повышенной готовности.

В прокуратуре сообщают, что несмотря на повышение уровня воды в реке Б.Ашап и образовавшийся затор из льдин, угроза затопления территории отсутствует. Ранее возможное подтопление домов не исключал глава администрации Ординского МО Александр Мелёхин.

Для предотвращения возможных последствий аварии на ГТС в селе Ашап организовано круглосуточное дежурство





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