В Ординском округе Прикамья под угрозой затопления оказались жилые домов
Причина — авария на гидротехническом сооружении
В селе Ашап Ординского муниципального округа Пермского края на гидротехническом сооружении пруда произошла авария. В результате открылся нижний водосброс и начался неконтролируемый сброс воды из пруда. Об этом сообщил глава округа Александр Мелёхин.
Уровень воды в реке Б.Ашап значительно поднялся. Образовались заторы из льдин и возникла угроза подтопления участков жилых домов.
На заседании КЧС в зоне аварии введен режим «Повышенная готовность». На месте начала работать техника по разбору заторов, организовано круглосуточное дежурство. Местное население проинформировали о действиях в случае угрозы подтопления.
Как заявил Мелёхин, контроль за данной ситуацией будет осуществляться до полной ликвидации аварии.
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