Муниципальное предприятие в Пермском крае оштрафовали за слив сточных вод в реку Поделиться Твитнуть

МУП «Водоканал» города Гремячинска Пермского края оштрафовано за сброс неочищенных канализационных сточных вод в реку Большая Гремячая. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Загрязнение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Вред, причиненный водному объекту, оценён на сумму свыше 386 тыс. руб.

Также в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что водоканал не исполнил обязанность по постановке на госучёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не разработал программу производственного экологического контроля и пр.

По итогам проверки природоохранным прокурором руководителю МУП внесено представление, которое было удовлетворено, однако мер, направленных на устранение нарушения законодательства предприятием не принято. Тогда надзорный орган обратился в Губахинский городской суд. Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объёме.

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