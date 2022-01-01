Найден подрядчик на автобусный маршрут «Пермь — ЖК «Медовый» Компания «Дизель» выполнит работы за 386,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на обслуживание автобусного маршрута № 120 «Пермь — ЖК «Медовый». Согласно данным портала госзакупок, контракт будет подписан с ООО «Дизель».

Организация обязуется обслуживать маршрут 11 автобусами большого класса с 26 апреля 2023 года до 1 мая 2027 года за 386,4 млн рублей.

Ранее сообщалось об итогах торгов на пятилетнее обслуживание 18 пермских автобусных маршрутов.

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