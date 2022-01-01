В Перми выбраны перевозчики для работы на 18 автобусных маршрутах Пятилетние контракты начнут действовать с 1 апреля Поделиться Твитнуть

Состоялись торги на пятилетнее обслуживание 18 пермских автобусных маршрутов, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Так, маршруты №16, 18, 38, 73, 75, а также №46 (в выходные дни) будут обслуживаться предприятием ООО «Дизель», маршрут №13 — ООО «АААвто», маршруты №22 и 23 — ИП Целоусов, маршруты №9, 33, 35, 57 и №46 (в будни) — ИП Миронов, маршруты №26, 69, 70 — ИП Плотников, маршруты №28 и 29 — ИП Жужгов.

По маршрутам №40, 44, 47, 48 и 49 будут проведены повторные торги на пятилетнее обслуживание.





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