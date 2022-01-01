Под Артёмовском погиб житель Красновишерского округа Прикамья Похороны Евгения Литвина пройдут на малой родине 22 января Поделиться Твитнуть

️В ходе специальной военной операции на Украине 27 декабря 2022 года погиб житель Красновишерского округа Пермского края Евгений Литвин. Об этом сообщает «Красновишерск Онлайн».

В сообщении сказано, что военнослужащий был убит в сражениях за город Артёмовск Донецкой Народной Республики.

Похороны Евгения Литвина состоятся 22 января в посёлке Берёзовая-Старица. Прощание пройдёту дома погибшего в 13.00.





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