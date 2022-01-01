В Пермском крае с осуждённой сотрудницы лесничества взыскали более 3,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае вынесен обвинительный приговор уже судимой 50-летней жительнице Добрянки, ранее занимавшей должность лесничего в Полазненском участковом лесничестве. Женщину признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в 2019 году осужденная подготовила лесорубочные документы и отвела к рубке деловую древесину на особо охраняемой территории защитных лесов.

В результате было незаконно заготовлено более 160 кубометров древесины, а ущерб превысил 3,4 млн руб.

Приговором суда в счёт возмещения материального ущерба с виновной взыскана вся эта сумма.





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