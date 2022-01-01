В Пермском крае за сутки произошло семь пожаров Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении МЧС, за сутки 20 января на территории Пермского края зарегистрировано семь пожаров. Три из них произошли на территории Пермского МО, два пожара — на территории Перми, по одному — на территориях Лысьвинского городского округа и Кочёвского муниципального округа.

Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что основной причиной возникновения пожаров в минувшую пятницу стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования (четыре пожара).





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