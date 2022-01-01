Елена Синица
В Пермском крае ликвидировали волчью стаю
Добыты семь волков
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На территории Пермского края ликвидировали волчью стаю. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Как рассказали в ведомстве, егеря обнаружили следы волков на территории охотничьего хозяйства «Лузинское» в Нытвенском городском округе. Директор охотхозяйства Леонид Малахов организовал охоту и руководил ею.
В результате 18 января охотники добыли шесть волков, а 19 января — ещё одного. По оценке специалистов, это крупные матёрые особи, три из них самки. В министерстве также напомнили, что при обнаружении следов волка вблизи населённых пунктов, а также если хищники унесли домашнее животное, необходимо срочно сообщать по номеру 112.
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