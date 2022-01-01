В выходные в Пермском крае потеплеет до -2 градусов Возможен переохлаждённый дождь и снег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики в целом подтвердилди свой прогноз на выходные дни в Пермском крае. В регионе ожидается потепление и осадки в виде переохлаждённого дождя и снега. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так в субботу и воскресенье, 21 и 22 января, ночью будет -10…-5 градусов, днём воздух будет прогреваться до -7…-2 градусов. Из-за осадков возможен сильный гололёд.

Ранее в МЧС предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае.

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