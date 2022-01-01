В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае 21 января Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 21 января в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гололедица на дорогах и наслоение изморози на проводах и ветвях деревьев.

В связи с этим ожидается увеличение числа ДТП, возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют жителям держаться подальше от деревьев, шатких конструкций, домов, линий электропередачи, водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части.

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