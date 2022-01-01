В ходе СВО на Украине погиб служивший в ЧВК «Вагнер» житель Нытвенского округа Прикамья Местные власти выразили семье погибшего соболезнования Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села Григорьевское Нытвенского городского округа Пермского края Андрей Косвинцев. Об этом сообщили в местной администрации.

Известно, что Андрей служил в составе частной военной компании «Вагнер».

Чиновники выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как обращает внимание properm.ru, на сайте Пермского районного суда есть приговор, касающийся полного тёзки погибшего бойца. В августе 2012 года мужчина был осуждён на 14 лет колонии строгого режима за убийство. При этом ранее осуждённый уже отбывал наказание за тяжкое преступление.

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