Житель Прикамья вонзил нож в живот своей дочери Мужчине не понравилось, что девушка заступилась за мать Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Верещагино Пермского края перед судом предстанет 55-летний местный житель. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Преступление мужчина совершил в конце октября прошлого года. Во время распития спиртного между ним и супругой вспыхнул скандал. В конфликт вмешалась дочь. После этого фигурант уголовного дела в порыве гнева достал из куртки охотничий нож и вонзил девушке в живот. Потерпевшей понадобилась срочная госпитализация.

Полицейские задержали мужчину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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