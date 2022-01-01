Елена Синица С 23 января стартует приём заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов Подать заявку можно через Госуслуги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Минцифры России, с 23 января начнётся приём заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов. Заявку можно будет подать до 6 февраля через личный кабинет на Госуслугах.

Поданную заявку в своём личном кабинете увидит работодатель, который и должен будет подтвердить её и отправить в Минцифры через Госуслуги. Списков от одной организации может быть несколько. Если сотрудник не может отправить заявку самостоятельно, то это может сделать и работодатель в своём личном кабинете.





После этого Минцифры передаст эти данные Минобороны. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решение по поводу отсрочки. В ведомстве также напомнили о ключевых критериях, которым должен соответствовать айтишник, претендующий на отсрочку:





— возраст — от 18 до 27 лет;

— работа по трудовому договору;

— нормальная продолжительность рабочего дня;

— высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

— работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года.





Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы

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