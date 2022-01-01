Елена Синица Житель Чайковского заработал штраф за аферу с дорогостоящим оборудованием На продаже запчастей он заработал 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управляющий электрическим цехом на ферме в Чайковском присвоил 100 тыс. руб., продав вверенное ему оборудование. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Работник пожаловался своему руководителю на то, что автоматические выключатели токоприёмников неисправны и требуют замены. Новое оборудование стоимостью 250 тыс. руб. было заказано в Екатеринбурге и доставлено в Пермский край. После этого мужчина отчитался об установке новой техники.





Однако на самом деле вся старая аппаратура работала вполне исправно, и мужчина попросту продал новые запчасти скупщикам металлолома за 100 тыс. руб.





Правда всплыла во время инвентаризации. Проверяющие лица обратили внимание, что дата на пломбе, которой была опечатана дверь трансформаторной будки, не соответствует той, которая указана в документах по замене оборудования.





Мужчина во всём признался и возместил ущерб. Тем не менее дело всё равно дошло до суда, мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему был назначен штраф 60 тыс. руб.





Судебные приставы предупредили мужчину о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом.





Мужчина своевременно перечислил денежные средства на депозитный счёт подразделения ведомства. Он также добавил, что продолжает работать на предприятии, и хотел бы оставить в прошлом своё противоправное поведение.

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