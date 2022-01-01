С рейса Пермь—Сочи сняли авиадебошира Мужчина был крайне недоволен очередью на трапе самолёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 39-летнего жителя краевого центра привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка при посадке в самолёт. Об этом сообщили в линейном отделении полиции аэропорта Большое Савино.

Уточняется, что инцидент произошёл 19 января около 7 часов утра на стоянке воздушного судна рейса Пермь—Сочи.

Одному из пассажиров не понравилась образовавшаяся очередь на трапе, и он начал выяснять отношения с другими пассажирами и экипажем самолёта, при этом «выражался грубой нецензурной бранью».

Согласно акту командира судна, данному пассажиру было отказано в перелёте.

В отношении ранее судимого гражданина, который официально нигде не трудоустроен, сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

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