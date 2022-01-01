Елена Синица
Пермячки стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
С сексуальным домогательством со стороны начальства сталкивались 8% женщин города
По данным опроса портала SuperJob, после пандемии коронавируса женщины стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег. Так, 7% жителей сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, а 9% - со стороны коллег.
Отмечается, что женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 6 и 8% соответственно.
Как отмечают аналитики, в разгар пандемии и повсеместного распространения удалёнки, харассмента в трудовых коллективах в целом по стране было меньше.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.