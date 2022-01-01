Елена Синица В Перми псевдобанкирам вынесли приговор Они успели заработать свыше 29 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми Свердловский райсуд вынес приговор организованной группе, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в своём телеграм-канале.

Бизнес организовала семейная пара ещё в 2018 году. В целом же в группу входили 10 человек. В их числе кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. У этой группы лиц не было специальной лицензии, но они от имени различных ИП проводили банковские операции. По данным следствия, им удалось извлечь доход на сумму около 29,5 млн руб.





Псевдобанкиры были довольно известны в узких кругах. Стоит отметить, что к ним могли обратиться только проверенные клиенты. Этим вопросом тщательно занималась собственная служба безопасности. Несмотря на конспирацию, злоумышленники всё-таки попали в поле зрения сотрудников экономической полиции.





Правоохранительные органы провели 28 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах. Полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте - всего около 10 млн руб.





В результате двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Организатора группы приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Его жена осуждена на три года лишения свободы условно с аналогичным штрафом. Остальные члены организованной группы приговорены к лишению свободы от одного года до трёх лет условно и штрафам.

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