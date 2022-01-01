Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Енисей» После первого этапа чемпионата Единой Лиги ВТБ пермский клуб попал во вторую группу Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей» со счётом 88:75. У хозяев отличился Тайлор Онгвае. Он сумел набрать 25 очков и стал самым результативным игроком матча. ​

После этой победы «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице. Первого этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ для пермской команды закончен. Однако у «Самары», занимающей восьмую позицию, есть матч в запасе и окончательное распределение мест ещё не ясно.

На втором этапе чемпионата подопечные Евгения Пашутина продолжат выступление во второй группе вместе с командами, расположившимися на местах с 7 по 12-ое. ​ Это «Самара», «Автодор», «Енисей», «Минск» и «Астана». Два лучших клуба по итогам второго этапа попадут в плей-офф.

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