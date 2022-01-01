Андрей Стрельцов
«Парма» обыграла «Енисей»
После первого этапа чемпионата Единой Лиги ВТБ пермский клуб попал во вторую группу
Пермский БК «Парма» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей» со счётом 88:75. У хозяев отличился Тайлор Онгвае. Он сумел набрать 25 очков и стал самым результативным игроком матча.
После этой победы «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице. Первого этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ для пермской команды закончен. Однако у «Самары», занимающей восьмую позицию, есть матч в запасе и окончательное распределение мест ещё не ясно.
На втором этапе чемпионата подопечные Евгения Пашутина продолжат выступление во второй группе вместе с командами, расположившимися на местах с 7 по 12-ое. Это «Самара», «Автодор», «Енисей», «Минск» и «Астана». Два лучших клуба по итогам второго этапа попадут в плей-офф.
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