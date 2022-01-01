В центре Перми столкнулись два трамвая ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Куйбышева Поделиться Твитнуть

В Перми 19 января около 14.00 на перекрёстке улиц Ленина и Куйбышева столкнулись два трамвая. Жёсткое касание следующих навстречу друг другу транспортных средств маршрутов №4 и 12 произошло на повороте.

Пассажиры не пострадали. В одном вагоне треснуло и разбилось стекло. На некоторое время движение трамваев в сторону Мотовилихи было остановлено.

Как сообщили perm.aif.ru в пресс-службе Пермгорэлектротранса, причиной столкновения стало несоблюдение правил очерёдности проезда поворота. Специалисты предприятия пообещали провести проверку действий водителей и наказать виновного.





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