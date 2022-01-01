Елена Синица В Перми согласовали колерный паспорт ЖК в Ленинском районе Комплекс появится по ул. Пермской, 86 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми согласовали колерный паспорт жилого комплекса в Ленинском районе по адресу: ул. Пермская, 86. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что жилой комплекс будет состоять из трёх корпусов и подземной автостоянки. Комплекс запроектирован в полузамкнутой С-образной форме. В центре дворовой территории будет зона площадок для игр и отдыха детей и взрослых.





Для отделки фасадов задействуют декоративную штукатурку, клинкерную плитку, кирпич. В планах также использовать витражное остекление. Отделка будет выполнена в жемчужно-медовых, бежево-коричневых, чёрно-серых цветах.





Работы по строительству будет выполнять ООО СЗ «Пермская».

Администрация Перми

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