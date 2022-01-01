С 19 января школа искусств в Култаево переведена на дистант Причина — появившиеся трещины в штукатурке Поделиться Твитнуть

Култаевский филиал школы искусств

Педагоги и воспитанники култаевского филиала школы искусств (Пермский округ) с 19 января переведены на дистант. Об этом сообщил глава округа Владимир Цветов.

Он отметил, что в здании появились трещины в штукатурке, и чтобы исключить любой риск для детей и сотрудников школы, принято решение ограничить доступ в помещения.

«Дал поручение управлению капитального строительства провести обследование здания. После того как у нас на руках будет заключение о пригодности или непригодности здания, будет ясно — либо пойдём в ремонт, либо найдём другой выход», — заявил Цветов.

Он также добавил, что родителям переживать не стоит — занятия в школе прерывать не будут. Сейчас прорабатывается несколько вариантов временного размещения филиала до конца обследования.

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