Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новая сцена пермского ТЮЗа будет трансформером Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Стали известны параметры новой сцены Пермского театра юного зрителя, которая строится на ул. Пермской, 66. В театре предпочитают называть её именно «новая сцена», а не «малая», хотя количество зрителей в новом пространстве будет меньше, чем в Доме Любимовой: 200-300 человек, тогда как в старом зале — 400 с лишним.

Как рассказал «Новому компаньону» художественный руководитель ТЮЗа Константин Яковлев, новая сцена будет трансформером: амфитеатр зрительного зала будет выстраиваться с помощью раздвижной конструкции — блитчера, партер будет плоским и может быть полностью убран при желании. Таким образом, в зале может быть до 300 сидячих мест, а может не быть ни одного.

Сцена будет представлять собой «black box» без кулис и задника, это даст технические возможности для создания спектаклей разных форматов — иммерсивных, партиципаторных, квестов и т.п., а не только классических театральных постановок, как в Доме Любимовой.

В таком же формате функционирует малая сцена Театра-Театра — «Сцена-Молот». Зал-трансформер получит к весне 2023 года и пермский театр «Балет Евгения Панфилова».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.