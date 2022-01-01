Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Новая сцена пермского ТЮЗа будет трансформером
Стали известны параметры новой сцены Пермского театра юного зрителя, которая строится на ул. Пермской, 66. В театре предпочитают называть её именно «новая сцена», а не «малая», хотя количество зрителей в новом пространстве будет меньше, чем в Доме Любимовой: 200-300 человек, тогда как в старом зале — 400 с лишним.
Как рассказал «Новому компаньону» художественный руководитель ТЮЗа Константин Яковлев, новая сцена будет трансформером: амфитеатр зрительного зала будет выстраиваться с помощью раздвижной конструкции — блитчера, партер будет плоским и может быть полностью убран при желании. Таким образом, в зале может быть до 300 сидячих мест, а может не быть ни одного.
Сцена будет представлять собой «black box» без кулис и задника, это даст технические возможности для создания спектаклей разных форматов — иммерсивных, партиципаторных, квестов и т.п., а не только классических театральных постановок, как в Доме Любимовой.
В таком же формате функционирует малая сцена Театра-Театра — «Сцена-Молот». Зал-трансформер получит к весне 2023 года и пермский театр «Балет Евгения Панфилова».
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