Елена Синица Краевой парламент утвердил соглашение о сотрудничестве с Кировской областью Делегация из Кировской области планирует посетить Прикамье на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 19 января, депутаты краевого парламента законодательно утвердили соглашение о сотрудничестве Пермского края и Кировской области. Решение принято на пленарном заседании.

Соглашение предполагает сотрудничество в социальной, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Также регионы будут обмениваться опытом в области государственно-частного партнёрства и развития индустриальных парков. План мероприятий будет рассчитан на пять лет.





По словам спикера краевого Заксобрания Валерия Сухих, делегация парламента Кировской области должна посетить Пермский край с рабочим визитом на следующей неделе. В планах обсуждение новых подходов в решении вопроса о поддержке бизнеса в сегодняшних экономических условиях, а также сотрудничества в правоприменительной практике.





Отметим, что депутаты краевого парламента демонстрируют высокую явку. В заксобрании уточнили, что на пленарном заседании отсутствовали четыре депутата: Алексей Андреев (отпуск), Виктор Баранов (производственная необходимость), Андрей Силаев (командировка) и Илья Шулькин (производственная необходимость).

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