Максим Артамонов Депутаты поддержали назначение Ольги Головиной аудитором Пермской КСП Она займёт место ушедшего в отставку Юрия Шомполова Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Члены комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы единогласно поддержали назначение Ольги Головиной на пост аудитора Контрольно-счётной палаты Перми.

Напомним, вакансия образовалась после того, как на последней в 2022 году пленарке думы аудитор пермской КСП Юрий Шомполов досрочно сложил с себя полномочия.

Общий стаж работы Ольги Головиной в финансовой сфере 23 года. За это время она прошла путь от специалиста до заместителя департамента финансов администрации Перми. Последние три года занимала пост инспектора КСП.

Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании городского парламента 24 января.

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