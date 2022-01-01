Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство Пермского края одобрило субсидии театрам малых городов Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Енцов

Правительство Пермского края на заседании 18 января одобрило выделение субсидии в рамках федеральной программы «Театры малой родины», направленной на поддержку театров в населённых пунктах с численностью населения менее 300 тыс. человек. В регионе шесть таких театров, в 2023 году субсидии получат пять из них.

С кратким докладом по этому вопросу выступила министр культуры Пермского края Алла Платонова. Общая сумма субсидии театрам малых городов — 16,89 млн руб., из них федеральный бюджет предоставляет 12,67 млн, краевой бюджет — 4,22 млн. Средства получат Березниковский драматический театр, Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина, театр «Бенефис» (Березники), Чайковский театр драмы и комедии и Молодёжный театр-студия «Доминанта» (Губаха).

Субсидии будут направлены на создание семи спектаклей для детей и взрослых (в Березниковском драматическом театре и в «Доминанте» запланировано по две постановки), а также на приобретение 65 единиц нового оборудования. Самая крупная покупка запланирована в Чайковском театре драмы и комедии — для него будет приобретён автобус «Соболь» на семь мест, чтобы театр смог гастролировать по региону.

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