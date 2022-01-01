Елена Синица В Прикамье будет действовать госконтроль за аттракционами Законопроект принят в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Сегодня, 19 января, депутаты краевого парламента поддержали законопроект о госконтроле технического состояния и эксплуатации различных аттракционов на территории региона. Законопроект принят в двух чтениях. Решение принято на пленарном заседании.

На данный момент нет отдельного федерального закона, который регулировал бы деятельность аттракционов. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит полноценный государственный контроль в этой сфере.





Технические требования к безопасному состоянию аттракционов установлены Правительством РФ в соответствии с техрегламентом Евразийского экономического союза 2016 года.

Уполномоченный орган, который займётся надзором, будет утверждён правительством региона.

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