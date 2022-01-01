Максим Артамонов В Пермском крае синоптики прогнозируют потепление и переохлаждённый дождь Изменение погоды начнётся в пятницу Поделиться Твитнуть

По прогнозам пермских синоптиков, во второй половине недели в Прикамье ожидаются потепление и осадки на севере региона — в ночь на 21 января там вероятен переохлаждённый дождь. В Перми при этом осадков не будет до 25 января. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

Синоптики отмечают, что в южной и центральной части Пермского края предстоящее потепление будет умеренным. Оно будет связано с увеличением облачности в выходные, а существенного затока тепла в приземном слое не будет. В ночь на пятницу будет ещё ясно и умеренно морозно (-13…-18 градусов, по крайнему югу до -24).



«В выходные потеплеет до -4…-8 градусов (в Перми будет не выше -5...-6). При этом на юге края будет без осадков, а в центральных районах и на западе ожидаются небольшие осадки в виде переохлаждённого дождя и мороси ночью и утром в субботу, и в виде снега днём в субботу и воскресенье», — сообщили в ГИС-центре.



На севере Прикамья ожидаются более существенные осадки. Температура воздуха с вечера пятницы до воскресенья там будет на уровне -2…-5 градусов. В ночь на субботу прогнозируется переохлаждённый дождь и гололёд. А следующей ночью — сильный снегопад (до 10-12 мм осадков). В начале следующей недели осадки прекратятся, и начнётся небольшое похолодание до -9…-14 градусов.

Переохлаждённый дождь — это жидкие осадки в виде капель диаметром 0,5−5 мм. Они выпадают при небольшой отрицательной температуре воздуха (от 0 до −10, иногда до −15°С). При попадании на предметы капли замерзают, образуя гололёд.

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