Андрей Стрельцов «Амкар» обнародовал планы на предсезонный период Команда проведёт три сбора и сыграет девять контрольных игр Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский ФК «Амкар» обнародовал планы на предсезонье. С 29 января на базе стадиона «Звезда» три дня будет проходить углублённое медицинское обследование футболистов. После чего команда приступит к тренировочным сборам.

Всего до начала весенней части чемпионата их будет три. ​ Все они пройдут в Перми.

​Первый запланирован на период со 2 по 14 февраля. На каждом сборе состоятся три товарищеские игры. Даты будут озвучены дополнительно. ​

«Команда укомплектована полностью, но работа селекционной службой ведётся», — заявил​ директор клуба Евгений Мелешин.

Напомним, возобновление чемпионата второй лиги ФНЛ запланировано на 2 апреля. Пока «Амкар» занимает второе место в турнирной таблице.

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