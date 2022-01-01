Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Посёлок Ильинский получит статус исторического поселения Пермский край начинает подготовку к 600-летию Соликамска Поделиться Твитнуть

Ильинский

Правительство Пермского края на своём заседании 18 января одобрило выделение 210 млн руб. на поддержку объектов культурного наследия (ОКН) в регионе в 2023 году. С докладом по этому вопросу выступила и.о. начальника Краевого центра охраны памятников Анна Князева.

На территории Пермского края зарегистрировано 3119 объектов культурного наследия, из них 53 здания или сооружения — объекты федерального значения, 1818 археологических памятников федерального значения — это все археологические памятники Пермского края — и 1248 памятников регионального значения. Пермский край является лидером Приволжского федерального округа по выявлению и внесению в Единый государственный реестр новых ОКН.

В рамках программы «Пермский край — территория культуры» в 2022 году на поддержку ОКН было выделено 260 млн руб. из краевого бюджета. Эти средства были направлены на работы по сохранению 13 объектов культурного наследия: разработаны проекты реставрации пожарной каланчи в Перми, церкви Преображения в Хохловке и четырёх сооружений на территории ПГНИУ, завершены работы на шатровой колокольне и солеварне в Хохловке, начаты работы на здании Благородного собрания в Перми и ограде с воротами на территории педуниверситета.

Из тех же 260 млн руб. 100 млн были предоставлены в форме субсидии восьми муниципалитетам Пермского края для ремонта и поддержания в нормативном состоянии 12 ОКН. Анна Князева особенно отметила выделение 30 млн руб. Соликамску на восстановление после пожара здания конторы Усть-Боровского солеваренного завода, где в 2022 году были отремонтированы внутренние помещения. В наступившем году планируется выделение той же суммы на восстановление фасадов. Анна Князева напомнила, что приближается 600-летие Соликамска (в 2030 году), и поэтому старинному городу необходимо особое внимание. Губернатор Дмитрий Махонин поддержал тему и предложил посвятить подготовке к этому юбилею отдельное заседание правительства.

Кроме того, и.о. руководителя КЦОП отметила реставрацию братской могилы и памятника морякам 1-го Кронштадтского полка, погибшим за советскую власть в 1918 году, в Берёзовском городском округе. Этот памятник никогда прежде не реставрировался и находился в аварийном состоянии, так что его пришлось огородить во избежание несчастных случаев. В 2022 году он был полностью восстановлен.

Первые результаты даёт программа льготной аренды ОКН «Квадратный метр за рубль», которая работает в Пермском крае с 2020 года. Предприниматели воспользовались льготной арендой пяти исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и к концу 2022 года завершены реставрационные работы на фасадах трёх из них: дом Грацинского (ул. 25 Октября, 47), два здания в комплексе — дом Фотиевой на углу ул. Пермской и Сибирской и Дом пермского инженерного товарищества по ул. Пермской, 45.

Особенно много ОКН было отремонтировано в связи с приближением 300-летия Перми.

В наступившем году на содержание ОКН планируется выделение бюджетных средств в размере 210 млн руб. Они будут направлены на завершение ремонта зданий в рамках подготовки к юбилею Перми, а также на ремонт и консервацию ОКН, расположенных в Хохловке, Усолье и Соликамске.

В планах — завершение работ на здании Благородного собрания, реставрация здания губернского детского приюта, где сейчас расположен Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества, ремонт и реставрация церкви Преображения в Хохловке и здания земской управы в Чердыни, создание проектной документации на реставрацию здания богадельни в Ныробе, где находится Романовский музейный центр, и женского училища в Добрянке.

Дмитрий Махонин попросил заняться консервацией старых церквей на севере Пермского края, там, где здания уже не используются, но могут стать точкой притяжения для туристов. Анна Князева ответила, что будут предприняты усилия по консервации руин часовни Спаса Убруса в Усолье и других неиспользуемых объектов, и в свою очередь попросила внести изменения в соответствующее постановление краевого правительства и выделить 7 млн руб. на разработку проектов консервации.

Ещё одной задачей в сфере охраны памятников на 2023 год будет придание статуса исторического поселения посёлку Ильинский, чтобы он смог участвовать во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».

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