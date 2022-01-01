Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае создан сайт с туристическими маршрутами проекта «Дети едут к детям» Разработано уже более 70 «детских» туристических маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 18 января обсудили ход реализации программы «Дети едут к детям», в которой совмещаются образовательная и бизнес-составляющие.

Программа реализуется с 2021 года, и к настоящему моменту разработанными в её рамках маршрутами уже воспользовались около 7 тыс. детей. Пермский край разрабатывает и реализует её вместе с Ханты-Мансийским АО, и она была признана Министерством образования РФ и Ростуризмом уникальной и рекомендована к внедрению на российском уровне.

Министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина в своём докладе рассказала, что в рамках программы школьники разрабатывают туристические маршруты по Пермскому краю в составе проектных команд вместе с туроператорами и экскурсоводами. За два года было разработано более 70 уникальных маршрутов, 15 из них внедрены в туристическую практику — их можно приобрести на сайте детиедуткдетям.рф.

Уже в 2021 году маршруты, разработанные пермскими школьниками, стали победителями нескольких конкурсов: маршрут «В поисках чёрного золота», созданный учащимися Юговской средней школы, стал победителем Всероссийского конкурса туристских проектов в номинации «Лучший приключенческий маршрут»; маршрут «Икромёт» той же школы занял второе место в номинации «Лучший маршрут на действующее предприятие», а маршрут «В поисках чёрного золота» — третье место в номинации «Лучший приключенческий маршрут» Всероссийского конкурса «Маршрут года»; маршрут «Великие люди Пермской земли» стал финалистом этого конкурса; а маршруты «Прикамская чудь» и «Через тернии к звездам!» — финалистами Всероссийского конкурса проектных команд Министерства просвещения РФ.

Разработанные детьми маршруты доказали свою востребованность, а их авторы — свежесть и оригинальность мышления в сочетании с хорошим коммерческим чутьём. Проект решено расширить и привлекать к нему учащихся техникумов и студентов вузов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.