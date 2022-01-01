Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2023 году в Пермском крае будет построено 18 новых школ Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 18 января губернатор Дмитрий Махонин рассказал о строительстве в Прикамье новых школ.

По словам главы региона, если в 2022 году было построено восемь новых школьных зданий, то в наступившем 2023 году планируется строительство 18 школ. Дмитрий Махонин назвал это «амбициозной задачей» и прокомментировал: «Я не думаю, что когда-либо такими темпами школы строились в Пермском крае».

Новые школы будут разного формата, с разными техническими и содержательными особенностями, в разных территориях края. Особенно долгожданными губернатор назвал школы в Пермском округе, где быстро увеличивается население, кроме того, планируется строительство школ в Перми, Чернушке, Верещагино, Чердынском, Бардымском и Уинском округах.

В 2024 году Дмитрий Махонин надеется увидеть дальнейшее усиление этой работы. На особом контроле реконструкция здания по ул. Уральская, 110 (так называемый «Дом Ханнеса Майера»), где расположится школа № 146 с математическим уклоном. По словам губернатора, от оригинального здания будет оставлен только фундамент, однако внешний облик исторического объекта должен быть адекватно воспроизведён в новых материалах.

Ещё одна необычная школа, строительство которой планируется на 2024 год — это школа в микрорайоне Ива, самая большая в Перми — на 1600 мест, с двумя бассейнами.

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