Максим Артамонов Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Барды Данис Раимов Ему было 24 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского округа

На территории ЛНР погиб военнслужаший из Бардымского округа Пермского края 24-летний Ванис Раимов, который отправился в зону спецоперации добровольцем. О его гибели сообщается на официальной станице в соцсети «ВКонтакте» администрация Бардымского округа.

Раимов был уроженцем села Куземьярово. В октябре 2022 года он подписал контракт и уехал служить в танковом взводе. Как он погиб, не уточняется.

По данным местных властей, до спецоперации молодой человек служил в танковой бригаде морской пехоты в Крыму.

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