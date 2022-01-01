В Кунгурском округе на трассе Пермь — Екатеринбург в автоаварии погиб водитель ДТП произошло 18 января Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Кунгурском ГО на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург 18 января произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в краевой ГИБДД, по предварительной информации, в 11 час. 30 мин. со стороны Перми двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением 38-летнего водителя. На 59 км при перестроении мужчина допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «КАМАЗом». От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где в легковушку врезался автомобиль «Вольво».

В результате ДТП водитель «Лады» скончался, а пассажир отечественного авто в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу в Кунгуре.

По факту аварии проводится проверка, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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