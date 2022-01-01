Елена Синица Штрафы за неоплату парковок в центре Перми принесли в казну 114 миллионов Еще 124 миллиона принесла добровольная оплата парковки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2022 год оплата парковок в центральной части города принесла в бюджет Перми 124 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В то же время объем штрафов за неоплату парковок достиг 114 млн руб., говорят в ведомстве.





«Для удобства жителей города созданы лояльные условия для оплаты парковочного пространства. Например, пользователь платной парковки может произвести оплату парковки после её завершения, используя функцию постоплаты, до 23:59 текущих суток, в которые была осуществлена парковка, а также в течение дня, следующего за днём окончания парковочной сессии», — рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко.





Также в ведомстве рассказали, что автомобилисты могут приобрести абонементы на пользование платной парковкой на длительный срок: 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.

За неоплату парковки первый раз в году штраф составляет 1 тыс. руб. и 2 тыс.руб. — за каждое последующее. За незаконный паркинг на специально отведенных местах для авто инвалидов штраф выше — 5 тыс. руб.

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