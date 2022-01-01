В Пермском крае простятся с 19-летним сапёром, погибшим в СВО Дмитрия Ужегова похоронят в селе Серьгино 19 января Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ужегов

ВКонтакте

В администрации Сивинского округа Прикамья сообщили о дате похорон местного жителя, сапёра инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного батальона 19-летнего Дмитрия Ужегова, погибшего под Донецком.

Церемония прощания состоится 19 января в 13:00, в МБОУ «Екатерининская СОШ» села Серьгино, по адресу ул. Школьная, 2.

«Наш герой погиб вследствие ранения, полученного при ведении боевых действий, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, был тяжело ранен и умер 27 ноября 2022 года в населенном пункте Ольгинка (ДНР), — говорится в сообщении. — Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего».

Ранее о гибели Дмитрия Ужегова в соцсети ВКонтакте сообщили друзья военнослужащего. СМИ писали, что Дмитрий вместе с сослуживцами поехал на разминирование, но их машина подорвалась на противотанковой мине. Трое человек, включая Ужегова, погибли, а в живых остался только водитель. Тело жителя Сивинского округа было найдено лишь 16 декабря. Молодого человека смогли опознать по татуировке на плече.

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