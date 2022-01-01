Максим Артамонов Во время спецоперации на Украине на мине подорвался 19-летний пермяк Молодого человека смогли опознать по татуировке Поделиться Твитнуть

Фото: Предоставлено друзьями Дмитрия Ужегова

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб 19-летний Дмитрий Ужегов из села Сергино Пермского края. Об этом ВКонтакте сообщили близкие друзья военнослужащего.

Как сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на друзей погибшего, после школы Дмитрий поступил учиться в Верещагинский многопрофильный техникум на машиниста локомотива, но потом забрал документы и уехал к маме в Красноярский край. Там он тоже поступил в техникум, а в 18 лет ему пришла повестка в армию.

Он служил срочником сначала в Чите, а затем в Борзе (Забайкальский край). После восьми месяцев службы Дмитрий подписал контракт на три года. Его отправили в зону боевых действий спецоперации СВО. Дмитрий служил сначала в танковых войсках, а когда подписал контракт, его перевели в сапёры.

Вместе с сослуживцами он поехал на разминирование, но их машина подорвалась на противотанковой мине. Трое человек, включая Дмитрия Ужегова, погибли, а в живых остался только водитель.

Дмитрий погиб 26 ноября, а его тело было найдено лишь 16 декабря. Молодого человека смогли опознать по татуировке на плече.

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