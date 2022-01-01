В Пермском госуниверситете создадут Центр Восточноазиатских исследований
Центр возглавит профессор, доктор филологических наук Борис Кондаков
На базе филологического факультета ПГНИУ откроется Центр Восточноазиатских исследований. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Центр будет заниматься развитием восточноазиатских исследований в области лингвистики, литературоведения и культурологи, а также подготовкой квалифицированных специалистов в этих сферах. Он также будет ориентирован на изучение китайского и японского языков, а также культуры и литературы этих стран. К преподаванию планируется привлекать аспирантов из Японии и Китая.
Центр возглавит профессор, доктор филологических наук Борис Кондаков.
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