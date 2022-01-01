В Пермском госуниверситете создадут Центр Восточноазиатских исследований Центр возглавит профессор, доктор филологических наук Борис Кондаков Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

На базе филологического факультета ПГНИУ откроется Центр Восточноазиатских исследований. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Центр будет заниматься развитием восточноазиатских исследований в области лингвистики, литературоведения и культурологи, а также подготовкой квалифицированных специалистов в этих сферах. Он также будет ориентирован на изучение китайского и японского языков, а также культуры и литературы этих стран. К преподаванию планируется привлекать аспирантов из Японии и Китая.

Центр возглавит профессор, доктор филологических наук Борис Кондаков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.