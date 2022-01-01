За год зарплатные ожидания жителей Прикамья выросли в среднем на 2 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru проанализировали резюме жителей Пермского края, размещённые в декабре 2022 года, и выяснили, как изменились ожидания людей по заработной плате в сравнении с декабрём 2021-го. Данные свидетельствуют о том, что за год средние зарплатные ожидания соискателей из Прикамья выросли на 2 тыс. руб. и составляют 41,8 тыс.

Заметнее всего уровень желаемой зарплаты вырос у соискателей из сферы высшего менеджмента — на 10,7 тыс., до 58,6 тыс. руб.

На 6,1 тыс. руб. хотят получать больше соискатели в сфере «Спорт, фитнес, красота» (41,4 тыс. руб.), на 5,8 тыс. — в сфере «Закупки» (50,2 тыс. руб.), на 4,2 тыс. руб. — в сфере «Продажи» (42,1 тыс. руб.), на 3,9 тыс. руб. — в сфере «ИТ, интернет» (47,9 тыс. руб.).

Самые высокие зарплатные притязания на конец 2022 года, помимо соискателей из сферы «Высший менеджмент», демонстрируют работники отраслей по добыче сырья (58 тыс. руб.) и строители (54,3 тыс. руб.).

На самую скромную зарплату в крае рассчитывают сотрудники ресторанов и сферы туризма (37,1 тыс. руб.), учителя и научные работники (36,4 тыс. руб.) и административный персонал (35,5 тыс. руб.).

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