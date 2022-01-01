За 2022 год в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья Итоги работы стройкомплекса региона обсудили губернатор Прикамья и глава Минстроя России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата на начало декабря 2022 года в Прикамье введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, а на 1 января 2023 года, по информации региона, эта цифра выросла до 1,9 млн. кв. м. Данные были озвучены на встрече главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Совещание было посвящено подведению итогов работы стройкомплекса Прикамья и реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Сегодня важно не сбавлять темп строительства и реализовывать проекты, которые позволяют формировать в регионах необходимую инфраструктуру и создавать условия для улучшения жизни наших граждан. В Пермском крае показатели по вводу жилья в этом году значительно выросли, по сравнению с прошлогодними практически на 43,6%», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Дмитрий Махонин рассказал о начале в Пермском крае масштабной работы по строительству домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья не только в Перми, но и в других территориях. Так, в 2022-ом уже построены дома в Губахе, Барде, Краснокамске и Кудымкаре. Всего такое строительство планируется вести в 20 муниципалитетах: у застройщиков для расселения власти выкупят более 120 тыс. кв. м жилья.

Губернатор добавил, что в 2022 году в регионе завершили строительство и ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома, когда-то считавшиеся долгостроями. Сейчас ещё девять таких домов достраиваются. Кроме того, дольщикам выплачиваются компенсации. За год из единого реестра долгостроев исключено 23 объекта, а за весь период с 2019 года в крае восстановлены права свыше 2,1 тыс. человек.

На совещании Дмитрий Махонин и Ирек Файзуллин также обсудили планы региона по модернизации ЖКХ на 2023-2027 годы и благоустройству общественных пространств к 300-летию Перми.

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