Андрей Стрельцов «Амкар» назначил нового главного тренера молодёжной команды Им стал Иван Черенчиков Поделиться Твитнуть

В пермском «Амкаре» определились с кандидатурой нового главного тренера молодёжной команды. Им стал Иван Черенчиков. Пост был вакантен после того, как прежний руководитель Дмитрий Белоруков покинул команду и возглавил в конце декабря «Динамо» из Санкт-Петербурга. ​

Черенчикову 38 лет, он отыграл в пермском «Амкаре» 15 сезонов как футболист. ​ После того как завершил карьеру игрока, получил приглашение войти в тренерский штаб возрождённой команды «Амкар Пермь», где был одним из помощников Рустема Хузина.

Как сообщает пресс-служба «Амкара», данный пост будет первым для специалиста в качестве главного тренера команды.

«Амкар-2» выступает в III дивизионе Чемпионата России среди команд Поволжья, Урала и Сибири.

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