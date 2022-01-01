Елена Синица Приём отходов на полигоне в Березниках будет восстановлен в ближайшие два года Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 3-й и 4-й чаш полигона Поделиться Твитнуть

По данным краевого минЖКХ, в 2023-2024 году прием отходов на полигоне в Березниках восстановят в полном объеме. Об этом сообщил глава ведомства Артём Балахнин во время заседания комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 3-й и 4-й чаш полигона. Их вместительность рассчитана на 10-15 лет.





На данный момент на полигоне организована площадка для временного складирования отходов и установлено дробильное оборудование.





Ранее сообщалось, что для ООО «Пермский узел переработки отходов» открыли кредитную линию для строительства и запуска мусоросортировочного комплекса в Березниках.

Проектная мощность сортировочного комплекса составит 80 тыс. тонн отходов в год. Более 30% отходов будут направлены на переработку и вторичное использование. По предварительным расчётам компании, объём захоронения ТБО снизится с 70 до 50 тыс. тонн.





Также сообщается, что запуск первой очереди комплекса запланирован на первый квартал 2023 года. Предполагается, что после запуска проекта рабочие места буду созданы для 50 сотрудников.

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