Елена Синица Первую очередь нового мусоросортировочного комплекса в Березниках запустят в 2023 году Проектная мощность сортировочного комплекса составит 80 тыс. тонн отходов в год Поделиться Твитнуть

Для ООО «Пермский узел переработки отходов» открыли кредитную линию для строительства и запуска мусоросортировочного комплекса в Березниках. Об этом сообщает пресс-служба корпорации МСП.

Проектная мощность сортировочного комплекса составит 80 тыс. тонн отходов в год. Более 30% отходов будут направлены на переработку и вторичное использование. По предварительным расчётам компании, объём захоронения ТБО снизится с 70 до 50 тыс. тонн.





Также сообщается, что запуск первой очереди комплекса запланирован на первый квартал 2023 года. Предполагается, что после запуска проекта рабочие места буду созданы для 50 сотрудников.





Уточняется, что проект предполагает строительство здания мусоросортировочной линии, административно-бытового корпуса, склада вторичных материальных ресурсов. Оборудование будет отечественного производства.

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