Поднять зарплаты сотрудникам в 2023 году собираются в 41% российских компаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей России и выяснила, намерены ли они повышать зарплаты сотрудникам в 2023 году и делали ли они это в 2022-м.

Согласно данным опроса, в прошлом году 40% работодателей увеличили зарплаты работникам (в 2021-м таких было 55%), снижение заработка произошло в 5% организаций (в 2021-м — в 4%). В половине компаний изменений не произошло (в 2021-м — 37%).

Что касается окладов сотрудников в 2023 году, то в 41% компаний их намерены увеличить, в 3% — уменьшить, а в 46% — оставить без изменений. Еще 10% работодателей пока не определились.

«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам», — комментирует результаты исследования главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Она также отмечает, что по итогам III квартала 2022 года, в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года, совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он и не сопоставим с текущей инфляцией.

«Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательскую способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак», — добавляет Данина.

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