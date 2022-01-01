Елена Синица В Прикамье осудят псевдополицейского, обманывавшего пенсионеров Он участвовал в схеме «Родственник в беде» Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Пермском крае окончили предварительное расследование дела судимого 25-летнего уроженца Уфы. Он обвиняется в мошенничестве.

В январе прошлого года мужчина нашёл работу в интернете. Он должен был забирать в разных городах на указанных адресах денежные средства и переводить на различные номера и платежные системы. Работа показалась обвиняемому несложной, и он согласился. При этом, по инструкции, молодой человек должен был предпринять все меры конспирации.





Работодатели молодого человека звонили на стационарные телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что родственники пенсионеров стали виновниками ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно перевести деньги. Для большей убедительности злоумышленники просили предметы личной гигиены, одежду и полотенца для их близких, оказавшихся после аварии в больнице.





Обвиняемый выполнял роль курьера, который забирал деньги у пенсионеров. Так, он совершил ряд преступлений в Магнитогорске, Миассе, Кирове, Березниках и Соликамске.





Общий ущерб составил более 2 млн руб. Была доказана причастность злоумышленника к 19 преступлениям.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.