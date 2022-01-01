Елена Синица В Куеде жительницу осудили за 57 эпизодов мошенничества Она продавала в интернете несуществующие товары Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Куединский райсуд признал местную жительницу виновной в совершении 56 преступлений, связанных с мошенничеством.

В течение двух лет женщина была администратором группы в популярной социальной сети. Под псевдонимом она размещала объявления о продаже различных товаров, которых у неё на самом деле не было.





В переписке она убеждала россиян, что после перевода средств она будет готова передать товар. В результате потерпевшие оставались и без денег, и без товара. Женщина причинила потерпевшим материальный ущерб в размере более 0,5 млн руб.





Помимо этого, женщина оформила договор микрозайма на имя своей свекрови. Сумма займа составила более 12 тыс. руб. Средствами она распорядилась по своему усмотрению.





Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребёнком 14 лет.

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