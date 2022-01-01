Максим Артамонов В Перми на Средней дамбе произошло ДТП с участием такси Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

Во вторник, 17 января, на Средней дамбе Перми произошла автомобильная авария с участием такси. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Видео и фото появились в местных пабликах.

В ДТП попали два иномарки Mitsubishi и Skoda.

В Госавтоинспекции пока не прокомментировали дорожный инцидент. По предварительным данным, пострадавших нет.

Это уже второе ДТП на Средней дамбе с начала недели. 16 января в ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария там случилась в 19:25, когда со стороны бульвара Гагарина в направлении ул. Николая Островского двигался автомобиль Renault Logan. В районе дома № 3 по ул. Революции он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru Forester. В свою очередь Subaru столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser.

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