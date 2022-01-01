Победителям Пермского марафона в 2023 году выплатят по миллиону рублей На участие в забегах в первый день регистрации заявилось 400 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин принял решение увеличить денежное вознаграждение победителям Пермского марафона-2023. Об этом мэр сообщил в своём telegram-канале.

«Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин смогут получить по 1 млн руб., а не по 500 тыс., как в прошлые годы», — отметил градоначальник, правда, для этого нужно будет не просто прибежать первым, а «показать определённый результат, чтобы улучшить статистику марафона и, возможно, поставить рекорд трассы».

«Коллеги из комитета по физической культуре и спорту совместно с Федерацией лёгкой атлетики сейчас определяют этот временной показатель. Но в любом случае победители получат весомые денежные призы», — добавил мэр.

Напомним, накануне была объявлена регистрация на шестой Пермский марафон. Как сообщает ВЕТТА, за первый день с начала регистрации уже куплено 400 слотов.

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